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В бобруйской исправительной колонии № 2 зафиксирован рост заболеваний воспалением легких

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  • 15.04.2024, 14:07
  • 1,284
В бобруйской исправительной колонии № 2 зафиксирован рост заболеваний воспалением легких

Часть из осужденных госпитализировали.

В бобруйской исправительной колонии № 2 зафиксирован рост заболеваний воспалением легких, сообщает телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

Как стало известно правозащитникам, на начало апреля медчасть колонии была заполнена осужденными с воспалением легких либо вирусной пневмонией. Сообщается, что у некоторых узников наблюдались осложнения.

«На сегодня некоторые из них госпитализированы в одну из бобруйских больниц», — пишут волонтеры.

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