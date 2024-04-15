В бобруйской исправительной колонии № 2 зафиксирован рост заболеваний воспалением легких2
- 15.04.2024, 14:07
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Часть из осужденных госпитализировали.
В бобруйской исправительной колонии № 2 зафиксирован рост заболеваний воспалением легких, сообщает телеграм-канал MAYDAY.TEAM.
Как стало известно правозащитникам, на начало апреля медчасть колонии была заполнена осужденными с воспалением легких либо вирусной пневмонией. Сообщается, что у некоторых узников наблюдались осложнения.
«На сегодня некоторые из них госпитализированы в одну из бобруйских больниц», — пишут волонтеры.