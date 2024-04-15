СМИ: Российская «элита» зачищает информацию о себе в «Википедии» 4 15.04.2024, 15:57

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Удаляют данные о связях с Кремлем, имуществе и даже гражданстве РФ.

В России начали «зачищать» биографические статьи в «Википедии», посвященные российским миллиардерам, топ-менеджерам, артистам и прочим «элитам». Из текстов удаляют информацию о санкциях, связях с российским диктатором Владимиром Путиным, помощи оккупированному Донбассу и даже российском гражданстве.

К таким выводам пришли журналисты-расследователи «Важных историй» и Wikiganda, изучившие правки около ста биографических статей в русско- и англоязычной версиях «Википедии». Также они узнали, что в 2023 году удаление статьи из онлайн-энциклопедии могло стоить около $5 000 – именно такую сумму предлагали за эту услугу одному из редакторов. Хотя еще до 24 февраля 2022 года российские «топы» любили видеть статьи о себе в базе вики-сайта.

Как установили журналисты, правки были внесены, в частности, в статью о дочерях Путина – Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой. Анонимы пытались удалить информацию о санкциях, а также сведения из расследования «Важных историй» и Der Spiegel о ребенке Тихоновой.

Также, по данным расследователей, из биографии певицы Анны Нетребко попытались вычеркнуть данные о связях с Путиным, помощи Донбассу и украинских санкциях. Анонимы пытались скрыть информацию и о роскошном образе жизни сына спикера Кремля Дмитрия Пескова Николая Чоулза. А вот бывший совладелец российской телекоммуникационной компании Yota Денис Свердлов еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину временно стал «миллиардером из Грузии», утверждают журналисты.