Польша получила от ЕС «крупнейший в истории» трансфер 2 15.04.2024, 16:06

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Фото: Charter97.org

На 6,2 миллиарда евро.

Польша 15 апреля получила от ЕС перевод в размере 6,2 млрд евро (27 млрд злотых), что в правительстве назвали крупнейшей разовой выплатой за время членства Польши в Евросоюзе.

Как сообщает Onet, об этом объявила польский министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пелчиньска-Наленч.

«Польша только что получила самый большой трансфер от ЕС за историю нашего членства», – заявила министр.

Средства будут направлены на ряд проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.

Министр заявила, что это «важный день для польской экономики и инвестиций».