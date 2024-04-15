Польша получила от ЕС «крупнейший в истории» трансфер

Польша получила от ЕС «крупнейший в истории» трансфер2
- 15.04.2024, 16:06
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На 6,2 миллиарда евро.
Польша 15 апреля получила от ЕС перевод в размере 6,2 млрд евро (27 млрд злотых), что в правительстве назвали крупнейшей разовой выплатой за время членства Польши в Евросоюзе.
Как сообщает Onet, об этом объявила польский министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пелчиньска-Наленч.
«Польша только что получила самый большой трансфер от ЕС за историю нашего членства», – заявила министр.
Средства будут направлены на ряд проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.
Министр заявила, что это «важный день для польской экономики и инвестиций».