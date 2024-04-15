Литва решила закрыть границу с Беларусью для перегонщиков авто? 3 15.04.2024, 16:14

4,754

Транспортно-логистический портал сообщает, что будут пропускать только автовозы.

В ближайшее время литовско-белорусскую границу могут закрыть для тех, кто занимается перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и Россию. Такую информацию ночью в воскресенье, 14 апреля, озвучил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

«Появилась информация что Литва в скором времени закроет проезд перегонщикам, будут пропускать только автовозы», — сообщили в телеграм-канале транспортно-логистического портала Infotrans Media Belarus.

Впрочем, никакой конкретики — ни по точным срокам возможных ограничений для автомобилистов на границе, ни по конкретным пунктам пропуска, на которые эти ограничения могут распространяться, равно как и официальных комментариев госорганов ни с литовской, ни с белорусской стороны пока нет.

На данный момент никаких запретов и ограничений по выезду машин на транзитных номерах с территории Литвы не вводилось — литовские пограничники свободно пропускают машины с любым объемом двигателя и любой стоимости при наличии правильно оформленных документов на авто. Ещё в конце марта в некоторых СМИ появилась информация о том, что Литва вслед за Польшей и Латвией планирует ввети запрет на вывоз в Беларусь транзитных авто с объемом двигателя более 1,9 литра и стоимостью более 50 тыс. евро.

Сейчас же, по информации Infotrans Media Belarus, на границе с Беларусью со стороны Литвы выстроилась достаточно большая очередь из легковых авто — на «Мядиненкае» она растянулась на 3 км. При этом, по данным источника, более 40% машин в очереди — транзитные, которые следуют в Беларусь и Россию.