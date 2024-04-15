ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске: появились фото последствий 2 15.04.2024, 16:27

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Там ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

Спутник зафиксировал последствия авиаудара ВСУ по «Луганскому машиностроительному заводу-100» во временно оккупированном Луганске.

Как видно на спутниковых снимках Planet Labs за 14 апреля, которые опубликовали «Схемы», значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

О взрывах в районе завода в Луганске стало известно 13 апреля. Журналисты проекта «Донбасс Реалии», анализируя видео в соцсетях, установили, что поражено было именно предприятие «Луганский машиностроительный завод-100».

Удар по заводу также подтвердил источник журналистов в Луганске и сообщил, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.