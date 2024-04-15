В двух белорусских театрах происходят массовые увольнения актеров и сотрудников 5 15.04.2024, 16:58

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В двух белорусских коллективах — Минском областном театре кукол «Батлейка» и витебском Национальном театре имени Якуба Коласа — продолжаются увольнения сотрудников. Об этом редакции «Зеркала» сообщили несколько не связанных между собой источников.

О проблемах в театре «Батлейка», который работает в Молодечно, стало известно в конце февраля 2024 года. Тогда читатели рассказали изданию, что была уволена директор театра Татьяна Чаевская. Коллективу предложили найти более эффективного руководителя. Также не продлили контракты главному бухгалтеру, главному администратору, двум работникам мастерских, костюмеру и двум уборщицам.

По словам читателей, в коллективе «Батлейки» предполагали, что у исполняющего обязанности директора — им назначили главного инженера Николая Томашевского — есть распоряжение не продлевать контракты другим сотрудникам и не препятствовать тем, кто хочет уйти раньше срока окончания контракта. Таким образом, спустя некоторое время в «Батлейке» просто будет некому работать. По информации читателей издания, в Молодечно обсуждали возможность присоединения театра к местному Дворцу культуры.

В последнее время увольнения в белорусских театрах стали регулярными. В начале апреля 2024 года был уволен художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук. В марте — директор столичного Музыкального театра Сергей Пукита. В апреле лишился должности и директор Белорусского театра кукол Дмитрий Семенов. Правда, позднее выяснилось, что он ушел на повышение — стал заместителем главы управления культуры Мингорисполкома.