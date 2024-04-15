В Бресте умер высокопоставленный начальник милиции 15.04.2024, 17:33

Он командовал разгоном демонстрации в Пинске в 2020-м.

Начальника Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Коровяковский похоронили 15 апреля. Об этом сообщают источники «Белсата». Прощание с полковником милиции прошло во Дворце культуры профсоюзов в Бресте. Коровяковскому было 47 лет.

Начальником РОВД Ленинского района Бреста Коровяковского назначили в августе 2021 года. В 2020 году Коровяковский работал начальником пинской милиции и лично руководил разгонами во время протестов. В результате возникло «пинское уголовное дело», по которому десятки человек были приговорены к срокам от 3,5 до 6,5 лет и огромным штрафам. В материалах уголовного дела не раз фигурирует фамилия Коровяковского, он давал показания против пинчан, которые выступили против фальсификации президентских выборов.

Сам Коровяковский родился в Пинске. В 1994 году он поступил в Академию внутренних дел Республики Беларусь. С 1997-го работал сотрудником уголовного розыска в Московском РОВД Бреста. Через два года перешел в управление уголовного розыска УВД Брестского облисполкома. После окончания в 2017-м магистратуры Академии управления при президенте Республики Беларусь он был назначен первым заместителем начальника ОВД администрации Ленинского района Бреста. С апреля 2019-го – в должности начальника отдела внутренних дел Пинского горисполкома. Известно, что отец и брат Коровяковского также работали в милиции.

Причина смерти Коровяковского неизвестна. На сайте Ленинского РОВД Бреста начальником по-прежнему указан Дмитрий Коровяковский, рабочий телефон начальника РОВД не отвечает.