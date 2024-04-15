«Школьники будут изготавливать патроны и калибровать снаряды?» 12 15.04.2024, 18:14

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Родители бьют тревогу.

- Сначала режим Лукашенко привлекал к сбору камней студентов, заключенных, военнослужащих, а теперь взялся и за детей, - возмутился в письме в редакцию сайта Charter97.org отец двоих школьников Алексей.

На поле ОАО «Горецкое» выгнали на уборку камней школьников 7-11 классов, которые, как сообщается, уже убрали несколько полей.

Следующим шагом будет изготовление патронов, калибровка снарядов и сборка мин? Ведь деньги нужно экономить, а на ком это сделать проще всего? Правильно, на тех, кто пока ничего не понимает!

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