«Школьники будут изготавливать патроны и калибровать снаряды?»12
- 15.04.2024, 18:14
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Родители бьют тревогу.
- Сначала режим Лукашенко привлекал к сбору камней студентов, заключенных, военнослужащих, а теперь взялся и за детей, - возмутился в письме в редакцию сайта Charter97.org отец двоих школьников Алексей.
На поле ОАО «Горецкое» выгнали на уборку камней школьников 7-11 классов, которые, как сообщается, уже убрали несколько полей.
Следующим шагом будет изготовление патронов, калибровка снарядов и сборка мин? Ведь деньги нужно экономить, а на ком это сделать проще всего? Правильно, на тех, кто пока ничего не понимает!