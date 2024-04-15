Призывник из Ивацевичей приехал в психиатрическую больницу и отказался лежать, побывав внутри 5 15.04.2024, 18:33

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Он вступил в борьбу с военкоматом.

В прошлом году во время осеннего призыва жителя Ивацевичей направили в психиатрическую больницу для уточнения диагноза. Но мужчина отказался от обследования: его не устроило, что в палате не было двери, в туалете — отдельных боксов, а входные двери отделения закрыли на ключ.

В итоге военкомат подал на призывника в суд, а тот назначил два месяца ареста, пишет BGMedia со ссылкой на судебное постановление.

Осенний призыв в армию в Беларуси проходил с 1 августа по 30 ноября 2023 года. Во время него в военкомат в Ивацевичах вызвали местного жителя Бориса (имя вымышлено). Из постановления суда известно, что он родился в 2000 году, имеет среднее образование, на момент суда официально не работал, судимости не имеет.

Осенью прошлого года Борис проходил мероприятия призыва. 24 октября он пришел на обследование к психиатру-наркологу, которая обследует призывников по линии военкомата. Из личного дела Бориса врач узнала, что он «неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а также был судим за совершение преступлений».

Во время общения с ней Борис «шел неохотно на контакт, на вопросы отвечал односложно, не смог прокомментировать одну из пословиц». Также парень рассказал врачу, что накануне выпивал. Женщина на суде в качестве свидетеля рассказала, что у мужчины «были признаки недавнего употребления алкоголя, изо рта был слышен незначительный характерный запах алкоголя».

В итоге после беседы с Борисом врач решила направить его на медицинское обследование в психиатрическую больницу «Могилевцы» для уточнения диагноза «Смешанное расстройство личности?», а также в учреждение здравоохранения на букву «Б» для уточнения диагноза «Употребление алкоголя с вредными последствиями?».

Поскольку в Ивацевичской центральной районной больнице нет психиатрического стационара, Бориса направили в Брестскую областную психиатрическую больницу «Могилевцы», которая находится в одноименной деревне в Пружанском районе.

В полдень 13 ноября молодой человек приехал в эту психиатрическую больницу, его заселили в палату. Бориса не устроили условия, поэтому в 15 часов он пошел к главврачу и написал заявление об отказе прохождения обследования. В судебном постановлении так описываются условия в больнице: «Двери в палату отсутствовали, в туалете не имелось отдельных боксов. Были закрыты входные двери отделения на ключ».

24 ноября Бориса вызвали в военкомат, ему разъяснили последствия отказа от обследования. Парень ответил, что его не устроили условия содержания в психиатрической больнице, он считает себя нормальным человеком, психических отклонений у него нет.

Из-за отказа лечь в больницу сотрудник военкомата составил на него административный протокол за уклонение от мероприятий призыва. 9 января 2024 года Суд Ивацевичского района признал Бориса виновным по ст. 25.1 КоАП и оштрафовал его на 40 рублей (одна базовая величина).

В тот же день, 24 ноября, сотрудник военкомата выписал Борису новое направление в психиатрическую больницу на 27 ноября, но парень сразу отказался, объяснив, что его не устраивают условия, в которых он должен проходить обследование. Он согласился пройти обследование в центральной районной больнице. При этом Борис настаивал, что не обязан проходить обследование в психиатрической больнице.

«Однако, согласно законодательству, дневная форма обследования призывников в амбулаторных условиях в учреждении здравоохранения не допускается», написано в постановлении суда. Также сотрудник военкомата предупредил молодого человека об уголовной ответственности за отказ от прохождения медицинского обследования.

Сотрудники военкомата ждали до 30 ноября (последний день осеннего призыва в армию), что Борис все-таки ляжет в психиатрическую больницу. Но он этого не сделал и не предоставил никаких документов, что это было по уважительной причине. В итоге 30 ноября военкомат направил материалы в отношении Бориса в Ивацевичский РОВД для привлечения его к ответственности по ч. 1 ст. 435 УК (Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу).

Что решил Ивацевичский суд

До суда с Бориса взяли подписку о невыезде из Беларуси и надлежащем поведении. Также его отправили на судебно-психологическую экспертизу, которая подтвердила, что во время осеннего призыва молодой человек «не страдал каким-либо расстройством (заболеванием)». На момент суда Борис не страдал каким-либо психическим расстройством, поэтому его признали вменяемым.

Что касается суда, то его решили сделать «показательным». Выездное заседание провели 18 марта в здании военного комиссариата Ивацевичского района. Из сообщения прокуратуры Брестской области стало известно, что на суд привели «лиц призывного возраста». Гособвинителем выступал прокурор Ивацевичского района Роман Гузюк, фамилия судьи начинается на букву К.

«В судебном заседании обвиняемый указал, что признает вину полностью, но фактически вину не признал», написано в судебном постановлении.

При вынесении приговора судья руководствовался ст. 39 Закона «О воинской обязанности и воинской службе». Поэтому позицию Бориса о его состоянии здоровья, условиях для нахождения в учреждении здравоохранения никак не учли. Согласно закону, парень был обязан получить направление в указанное учреждение здравоохранения, прибыть туда и проходить там обследование. Однако Борис умышленно отказался от прохождения указанных мероприятий по призыву на воинскую службу.

При вынесении приговора судья учитывал «личность обвиняемого — наличие постоянного места жительства, отсутствие судимости, в то же время наличие фактов многократного привлечения обвиняемого к административной, а также его привлечение ранее к уголовной ответственности, посредственную характеристику по месту проживания, отсутствие постоянного места работы».

Суд Ивацевичского района признал его виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил два месяца ареста.