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80% людей не могут ответить на вопрос: какая страна выделена на карте

3
  • 15.04.2024, 18:51
  • 4,320
80% людей не могут ответить на вопрос: какая страна выделена на карте

Испытайте себя.

Этот простой тест по географии могут пройти только 20% людей. Все потому, что здесь нет вариантов ответа, и положиться на удачу и угадать будет намного сложнее.

Посмотрите на карту ниже и постарайтесь сказать, какая именно страна выделена красным. Не спешите с ответом, скорость здесь не главное. Главное — не ошибиться.

Уделите внимание соседним странам и их очертаниям, они будут вам очень хорошей подсказкой и помогут найти верный ответ.

Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к карте и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.

Ответ можно узнать здесь.

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