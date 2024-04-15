В Минске у Дворца независимости заметили пожарных и «скорые» 15.04.2024, 19:03

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Что случилось?

Днем 15 апреля читатель «Зеркала» проезжал мимо Дворца независимости в Минске. Происходящее у здания его насторожило. Там были люди в военной форме, скорые, МЧС.

Около Дворца независимости он ехал в промежутке между 15.30−16.00. Возле здания он заметил примерно десять человек в военной форме.

— Они перекатывались, прятались за деревьями и словно целились в проезжающий мимо транспорт. Вооруженные люди вдоль дороги направляют оружие на проходящий мимо транспорт. Показушная бравада перед безоружными, — объясняет собеседник. — Также со стороны [Верховного] суда и Дворца [независимости] стояли экипажи ГАИ, а возле «Белэкспо» заметил два грузовика МАЗ, которые перевозят солдат. Еще у дворца было как минимум две пожарные автоцистерны и две скорые.

Чтобы узнать, что происходит, журналисты как обычные граждане позвонили на телефон горячей линии Минского городского управления МЧС.

— Это на [проспекте] Победителей? — уточнили на горячей линии и объяснили: — Все в порядке, это учения.

В официальном телеграм-канале МЧС и на странице Минского городского управления на сайте МЧС нет информации об учениях у Дворца независимости.