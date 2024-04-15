The Telegraph: Америка подтвердила свой статус военной сверхдержавы 15.04.2024, 19:12

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США выполняют обязанности «международного полицейского».

Возмущение среди мировых лидеров касательно нападения Ирана на Израиль должно быть таким же ошеломляющим, как тогда, когда Путин напал на Украину 24 февраля 2022 года, пишет The Telegraph (перевод — zn.ua).

В мировом порядке нет места односторонним актам агрессии против суверенной территории одной страны со стороны другой. Такие действия полностью выходят за рамки структуры международной безопасности ООН, созданной многосторонним соглашением после хаоса Второй мировой войны и под наблюдением Совета Безопасности ООН. Иран допустил серьезную ошибку, совершив прямое нападение на Израиль. Только благодаря техническому совершенству израильских систем противовоздушной обороны и добровольному сотрудничеству некоторых ее союзников эта атака не привела к массовым жертвам среди гражданского населения.

США и других западных стран, включая Великобританию, стали на сторону Израиля в отражении незаконного нападения Ирана. Конечно, Израиль твердо лидировал в проведении своих оборонительных операций против иранского нападения, но роль Центрального Командования Вооруженных Сил США тоже была решающей.

«Как бы ни хотелось Китаю, России или даже Ирану считать, что они имеют статус сверхдержавы, в мире все еще существует только одна военная сверхдержава — Соединенные Штаты Америки», — считает газета The Telegraph.

Хотя Дональд Трамп, возможно, хотел бы, чтобы США отошли от своих международных «полицейских обязанностей», президент Джо Байден на протяжении последних нескольких дней не сомневался, что США с помощью Центрального Командования играют жизненно важную роль в защите прав одной страны, когда ей угрожает другая страна.