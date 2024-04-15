В Беларуси снова включают отопление 5 15.04.2024, 20:37

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Из-за погоды.

В Витебске в квартирах и на объектах социального назначения включат отопление. Это связано с падением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8℃, сообщает областная газета «Витебские вести».

В Витебске начали отключать отопление в начале апреля.

В целом в Беларуси на предприятиях и в организациях его перестали подавать 2–3 апреля. А первым областным городом, где это сделали в квартирах, стал Гродно. Это произошло с 8 апреля.

В Беларуси решение о завершении отопительного сезона принимает местная власть. В больницах, садах и школах это, как правило, делают при среднесуточной температуре наружного воздуха +10℃ в течение трех суток. Для квартир температура наружного воздуха не должна превышать +8℃.

На этой неделе в Беларусь пришло похолодание. Синоптики прогнозируют дожди и даже мокрый снег.