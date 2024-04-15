Белорусские ученые заявили, что создали микрочип для выявления аллергии 3 15.04.2024, 21:03

Сейчас он проходит испытания.

В Беларуси ученые создали микрочип для диагностики аллергии.

Сообщается, что микрочип представляет из себя небольшую стеклянную, пластиковую, кремниевую подложку с аллергенами. При добавлении сыворотки и антител пациента он дает возможность определять реакцию к большому числу раздражителей одновременно.

Прототип белорусской чиповой тест-системы уже готов. Он проходит испытания. Указанные чипы были разработаны в Институте биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук.