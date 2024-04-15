«Разные цены: от 40 евро до 100» 15.04.2024, 21:42

2,416

Как работает новая схема пересечения белорусской границы с Польшей на автобусе.

На выезде из Беларуси в Польшу перед единственным работающим пунктом пропуска «Брест» сохраняются большие очереди. Тем не менее белорусы адаптировались и придумали новую схему: добираются до Бреста своим ходом, а оттуда едут прямо на границу и подсаживаются в ближайшие ко въезду в пункт пропуска «Брест» автобусы, в которых есть свободные места.

Чем ближе автобус к шлагбауму, чем дороже стоит билет в него. Цены стартуют от 35 рублей и доходят даже до 100 евро, если верить сообщениям белорусов в приграничных телеграм-чатах.

Журналисты BGmedia перечитали сообщения в нескольких приграничных чатах за последние несколько дней и рассказывают, как работает новая схема пересечения белоруcско-польской границы на автобусе.

Как работает новая схема прохождения границы на автобусе

В приграничных чатах только в последние дни начали активно советовать не покупать билеты на автобус из Минска и других белoруcских городов, а ехать в Брест на поезде, добираться на такси до границы и идти в начало автобусной очереди, ища свободные места в ближайших ко въезду в пункт пропуска «Брест» автобусах. Как правило, советуют те, у кого получилось так сделать (оригинальная орфография и пунктуация сообщений сохранены):

«Я сам вчера доехал до границы, прошел к самому началу очереди, там, где есть свободные места, водители берут».

«В 10:30 у белoрусов сел в первый автобус из очереди Брест Тересполь, сейчас стоим ещё у поляков перед контролем, в польском дворе ещё два автобуса, открыты для легковых два канала».

«В 6 вечера сел в первый автобус, примерно в 2 ночи был на вокзале в Тересполе».

«Ситуация из РБ на Польшу по автобусам. В начале в автобусах ещё есть места, водителя берут без проблем с РБ паспортом».

«Советую всем не берите билеты на автобус. Едьте на поезде до Бреста там такси до границы и подсаживайтесь в любой автобус где есть места и все. Мы так сделали. Сегодня приехали в 9 на такси и уже сидим в первом автобусе и проходим бел границу. И не надо сидеть по 20 часов».

«Итог поездки РБ-РП. В 2 часа ночи была на границе на маршрутке атлас Гродно-Варшава. В 9 утра сдвинулись на 100 метров. В 10 пересаживаюсь на рейсовый автобус до Вроцлава (стоял 3 перед шлагбаумом). В 13.20 заезжаем на паспортный РБ. 16.00 только проходим РБ. 19.40 проходим поляков и автобус отправляют на рентген, через 20 минут автобус отправляют на бокс. 22.07 выезжаем с границы РП. Время белорусское. На все ушло 19 часов».

«Передние автобусы берут на пересадку. 100 рублей! Кто читает это не покупайте билеты из Минска и Гродно, других городов! Едьте в Брест и идите на границу и там подсаживайтесь в передние автобусы! Водители ваших маршруток и автобусов не возвращают деньги. А стоять в очередях по 25 часов».

«РБ-РП. Автобус Минск-Варшава в 9:40 из Минска. Встали в очередь в 13:45. Перед нами 25 рейсовых, но с пассажирами только первый десяток перед шлагбаумом — народ активно переселяется».

«Кто не хочет терять деньги впустую на автобус и приехав на границу и увидев ситуацию беспросветную по пересечению границы ехать до Бреста поездом (имею ввиду Минское и Барановичское направление про гродненское не знаю) и потом на такси до зоны ожидания и идти искать места в первые автобусы, не будет мест в первых, будет чуть дальше, но средства сэкономите».

«Здравствуйте, это до шлагбаума перед границей, если видите что 10+ автобусов, рекомендуем пересесть, просто идете по левой стороне, спрашиваете в 1,2,3 ил 4 и т.д. автобусе есть ли свободные места, возьмут ли пассажиров и сколько стоит, и потом идете за чемоданами и пересаживаетесь, можно сразу с чемоданами, вы будете не одна, если много автобусов, мы были 20-е и у нас весь автобус за 10 мин пересел, и не смотря на это граница заняла 12 часов, если не пересесть ждали бы 18-20 часов, первый раз тоже ехали, было ужасно там стоять между двумя границами так долго».

«Добрый вечер! Перед прохождением белорусской таможни непосредственно, как только стали в очередь из автобусов. Подходите к водителю и говорите хочу пересесть. Водители из одного автопарка/перевозчика друг другу в салоны пересаживают пассажиров. С нами водитель подошел к своему «коллеге» и подвел нас за руку буквально. Цена вопроса — дополнительно +120 р/чел было. Т.е вы дважды как бы оплачиваете проезд».

«Автобус выехал из Бреста в 3.50 9.04, я подсел на первом шлагбауме в 14.15. Заехали на границу где то в 14.30. Сейчас ждем бус с рентгена. Рейсовый. Такие вот скорости в сторону РП» [сообщение отправили в 22.01].

Некоторые белорусы в приграничных чатах утверждали, что не все водители впереди стоящих автобусов брали людей на подсадку.

А кто-то раскритиковал идею самостоятельно добираться до Бреста и подсаживаться в ближайшие к пункту пропуска автобусы:

«Тут всем советуют не покупать билеты на автобус, а подсаживается всем на границе. Народ, а зачем будут ходить пустые автобусы на границу? Kуда потом пересаживаться будете».

Сколько стоит пересечь границу, если подсесть в автобус

Цены за подсадку в ближайшие ко въезду в пункт пропуска «Брест» автобусы разные. Чем ближе автобус, тем дороже билет. При этом в приграничных чатах отмечают, что дешевле всего будет добраться в Тересполь — за 35 рублей. Дальше путешественникам предлагают сесть в поезд до Варшавы, который стоит примерно столько же или даже дешевле. Но он ездит несколько раз в день, поэтому подойдет не всем путешественникам.

«Я за 35 рублей сел. Цена сказка, водитель хороший, он со всех только 35 рублей брал».

«Обыкновенная цена. Стандартная до Тересполя. 35 руб или 40 злотых».

«Можно и до Тересполя, т.е. сразу за границей выйти. Около 35 рублей стоит. До Варшавы у нас брали 120 рублей. До Гданьска, если автобус туда ехал 150 рублей».

Некоторые белорусы утверждали, что с них просили значительно больше 35 рублей за поездку до Тересполя.

Некоторые белорусы утверждали, что цена подсадки в автобус равняется цене билета на автобус. То есть если автобус едет из Минска в Варшаву, а билет стоит 150 рублей, то и на границе при подсадке водители возьмут с вас эту сумму.

Также в приграничных чатах утверждали, что цена подсадки в автобус никак не фиксирована и зависит от разных факторов, в том числе настроения водителя:

«Очень разные цены. Еще в зависимости куда. Могу сказать так от 40 евро до 100. Это сегодня я слышала такие расценки. Лично я еду за 60 евро».

Также в приграничных чатах спрашивали, работает ли такая схема, если ехать из Польши в Брест. Люди отвечали, что работает, но она редко нужна, потому что обычно автобусы сразу заезжают в польский пункт пропуска «Тересполь» и быстро проходят поляков, а дальше уже долго ждут, пока белорусы впустят их в пункт пропуска «Брест» и начнут проверять.