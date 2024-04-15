В Италии возродили знаменитый спорткар 1960-х 15.04.2024, 22:03

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Классика на новый лад.

Бренд Abarth в этом году празднует свое 75-летие. Отпразднуют юбилей с эксклюзивной моделью Classiche 1300 OT, которую выпустят серию из пяти авто. Ее фото опубликовали на официальном концерна Stellantis, отмечает «Фокус».

Среднемоторный спорткар является современной версией знаменитого купе Abarth 1300 OT 1965 года. Это компактное авто, созданное на базе бюджетного Fiat 850, выиграло 10 гонок и среди них — соревнования в Нюрбургринге, Монце и Мюджелло.

Новый Abarth Classiche 1300 OT своим обтекаемым силуэтом напоминает знаменитого предка, но при этом выглядит современно. У него небольшие круглые фары, расширенные крылья и заостренный спойлер.

В основе спорткара лежит компактное купе Alfa Romeo 4C с карбоновым монококом. Из вулгеволокна изготовлены и все кузовные панели автомобиля.

Силовой агрегат Alfa Romeo 4C остался без изменений. Abarth Classiche 1300 OT оснащен 1,75-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 240 л. с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 4,5 с, а максимальная скорость достигнет 250-260 км/ч.