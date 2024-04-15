Более 90 конгрессменов США подписали письмо, в котором призвали немедленно внести на рассмотрение пакет с помощью Израилю и Украине 15.04.2024, 22:32

«Мы должны дать отпор врагам свободы».

91 конгрессмен Палаты представителей США от обеих партий обратился с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, включающий помощь Израилю и Украине.

Текст письма опубликовал на своем сайте 15 апреля один из подписантов Джош Готтхаймер, отмечает «Гордон».

The world is on fire.



We should stand with our Democratic allies and push back against the enemies of freedom.



The House must pass the bipartisan national security bill.



Tomorrow. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) April 14, 2024

- В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно против нашего ключевого демократического союзника на Ближнем Востоке, Израиля. Время имеет решающее значение, и мы должны обеспечить доставку критической помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, сталкивающимся с угрозами со стороны наших противников по всему миру, – говорится в письме.

Конгрессмены призывают поставить пакет дополнительной помощи на немедленное голосование сразу после возвращения законодателей с весенних каникул в понедельник 15 апреля. В тот же день вечером можно будет отправить его на подпись президенту США, говорится в обращении.

Конгрессмен Хаким Джеффрис призвал в соцсети Х принять законопроект как можно скорее.

- Мир в огне. Мы должны поддержать наших союзников-демократов и дать отпор врагам свободы. Палата представителей должна принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, – написал он.