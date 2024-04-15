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Более 90 конгрессменов США подписали письмо, в котором призвали немедленно внести на рассмотрение пакет с помощью Израилю и Украине

  • 15.04.2024, 22:32
Более 90 конгрессменов США подписали письмо, в котором призвали немедленно внести на рассмотрение пакет с помощью Израилю и Украине

«Мы должны дать отпор врагам свободы».

91 конгрессмен Палаты представителей США от обеих партий обратился с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, включающий помощь Израилю и Украине.

Текст письма опубликовал на своем сайте 15 апреля один из подписантов Джош Готтхаймер, отмечает «Гордон».

- В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно против нашего ключевого демократического союзника на Ближнем Востоке, Израиля. Время имеет решающее значение, и мы должны обеспечить доставку критической помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, сталкивающимся с угрозами со стороны наших противников по всему миру, – говорится в письме.

Конгрессмены призывают поставить пакет дополнительной помощи на немедленное голосование сразу после возвращения законодателей с весенних каникул в понедельник 15 апреля. В тот же день вечером можно будет отправить его на подпись президенту США, говорится в обращении.

Конгрессмен Хаким Джеффрис призвал в соцсети Х принять законопроект как можно скорее.

- Мир в огне. Мы должны поддержать наших союзников-демократов и дать отпор врагам свободы. Палата представителей должна принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, – написал он.

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