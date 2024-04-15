Более 90 конгрессменов США подписали письмо, в котором призвали немедленно внести на рассмотрение пакет с помощью Израилю и Украине
- 15.04.2024, 22:32
«Мы должны дать отпор врагам свободы».
91 конгрессмен Палаты представителей США от обеих партий обратился с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, включающий помощь Израилю и Украине.
Текст письма опубликовал на своем сайте 15 апреля один из подписантов Джош Готтхаймер, отмечает «Гордон».
The world is on fire.— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) April 14, 2024
We should stand with our Democratic allies and push back against the enemies of freedom.
The House must pass the bipartisan national security bill.
Tomorrow.
- В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно против нашего ключевого демократического союзника на Ближнем Востоке, Израиля. Время имеет решающее значение, и мы должны обеспечить доставку критической помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, сталкивающимся с угрозами со стороны наших противников по всему миру, – говорится в письме.
Конгрессмены призывают поставить пакет дополнительной помощи на немедленное голосование сразу после возвращения законодателей с весенних каникул в понедельник 15 апреля. В тот же день вечером можно будет отправить его на подпись президенту США, говорится в обращении.
Конгрессмен Хаким Джеффрис призвал в соцсети Х принять законопроект как можно скорее.
- Мир в огне. Мы должны поддержать наших союзников-демократов и дать отпор врагам свободы. Палата представителей должна принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, – написал он.