Президентский рейтинг в Литве: по-прежнему лидирует Науседа 15.04.2024, 22:51

До президентских выборов в Литве осталось меньше месяца.

По данным новейшего опроса, по-прежнему уверенно лидирует претендующий на второй срок действующий президент Литвы Гитанас Науседа. За месяц число его сторонников увеличилось на 4% и составило 44,4%, отмечает delfi.lt. Опрос был проведен 15–25 марта.

На втором месте рейтинга - адвокат Игнас Вегеле (9,4% в марте и 11,1% в феврале).

В марте снизился также рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните - на 3,3% (в марте 5,8%, а в феврале 9,1%).

За других кандидатов планируют голосовать меньше 5% респондентов.

За депутата Ремигиюса Жемайтайтиса - 4,6% (в феврале 5,6%), за Эдуардаса Вайткуса – 3,9% (в феврале 2,8%).

За лидера «трудовиков» Андрюса Мазурониса намерены голосовать 2,6% участников опроса (в феврале 2%).

Далее в рейтинге идет кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас и в марте и в феврале - 2,1%.

За кандидата демократического союза «Во имя Литвы» Гедримаса Еглинскаса намерен голосовать 1,1% избирателей (в феврале 2,4%).

В марте в списке были политики, которые сейчас сняли свои кандидатуры с участия в выборах.

За «крестьянина» Аурелиюса Веригу намерены голосовать 3,7% респондентов, а за самовыдвиженца Валдаса Туткуса, который не собрал необходимое количество подписей — 2,1%.

Поддержка остальных кандидатов составила меньше 1%.