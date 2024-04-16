Могут ли белорусы вернуть кроссовки, если через 1,5 года в них лопнула подошва? 16.04.2024, 1:15

Ответ юристов вас удивит.

Неприятная ситуация. В кроссовках, купленных полтора года назад, лопнула подошва. Гарантия давно закончилась, но стоит ли нести обувь в урну? Есть ли шанс вернуть ее в магазин и получить свои деньги обратно? «Зеркало» спросило у юристов. Ответ неожиданный.

Юристы объясняют, если обувь испортилась, пока действует гарантия, то покупатель может смело идти с ней к продавцу.

— В этот период за недостатки отвечает продавец. Исключения составляют ситуации, если вещь испорчена из-за того, что покупатель нарушил правила пользования или хранения товара. Либо же к этому привели действия третьих лиц или непреодолимой силы. Например, эксперименты ребенка, или ваш пес решил, что кроссовка — это игрушка, — объясняют юристы. — При этом данные обстоятельства должен доказать продавец, то есть добросовестность покупателя предполагается.

Но что делать, если гарантия на кроссовки — 30 дней, а подошва в них лопнула через полтора года? Оказывается, это не мешает вам обратиться с претензией.

— Если некачественность товара обнаружена в пределах двух лет со дня его передачи покупателю, за нее тоже может отвечать продавец, — говорят специалисты. — Однако тут уже покупатель должен доказать, что недостаток у обуви возник до ее покупки или по причине, появившейся до передачи товара продавцом. Чтобы это сделать, необходимо предоставить заключение специалиста. Получить его можно в профильной экспертной организации. Они есть частные и государственные.

Кстати, если продавец — физлицо (например, вы покупали вещь через соцсети), то у вас тоже есть два года, когда можно обратиться с претензией. Правда, ссылаться в ней нужно на ст. 445 Гражданского кодекса.

Как вести себя с продавцом, если товар оказался некачественным?

Изначально специалисты рекомендуют попробовать решить ситуацию мирно. Например, попросить вернуть деньги за товар или заменить его.

— Список требований, которые в данном случае может предъявить человек, указаны в ст. 20 Закона «О защите прав потребителей», — подсказывают юристы.

Если так случилось, что продавец отказывается решать вопрос, стоит обратиться к нему письменно. Для начала нужно составить претензию.

Что делать дальше? Тут есть два варианта. Первый. Отнести обувь и письменную претензию в торговую точку. При этом необходимо зафиксировать, что вы передали претензию сотрудникам, для этого получить отметку на копии своего экземпляра и акт передачи обуви.

Второй. Отправить письменную претензию ценным письмом с заказным уведомлением и описью вложения (почтовые документы сохранить). В документе нужно обозначить дату и место передачи товара продавцу или ремонтной организации.

Юристы объясняют: продавец обязан принять у покупателя некачественную обувь. Он может начать уверять, что недостатков нет, либо обвинять покупателя в ненадлежащем использовании товара. Его право. Вот только, несмотря на это, продавец обязан забрать товар и отправить на проверку. Причем за свой счет.

— Если претензия останется без ответа или продавец откажется решать вопрос мирно, можно обратиться в суд, — советуют юристы. — Там по таким делам, как правило, назначают экспертизу качества. Изначально ее оплачивает продавец. Однако если эксперты установят, что недостатки у вещи отсутствуют или возникли после передачи ее потребителю, так как он нарушил правила пользования, или же к проблеме привели действия третьих лиц либо непреодолимой силы, то в иске могут отказать. Тогда судебные расходы и стоимость экспертизы могут возложить на покупателя.

Можно ли вернуть товар, если потерял чек?

— Да. То, что у покупателя отсутствует документ, который подтверждает факт приобретения товара, не является основанием отказать ему в удовлетворении требований, — объясняют эксперты. — Подтвердить приобретение товара можно с помощью свидетельских показаний, части упаковки, где отмечено, что обувь куплена у данного продавца. Помочь смогут также документы и другие средства, указывающие на покупку вещи у этого продавца.