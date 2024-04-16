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Эстония заявила о высылке своего дипломата из России

  • 16.04.2024, 2:20
Эстония заявила о высылке своего дипломата из России

Он объявлен персоной нон-грата.

Россия решила выслать одного сотрудника посольства Эстонии в ответ на аналогичное решение Таллинна в прошлом месяце.

Об этом 15 апреля заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, его слова приводит портал ERR, сообщает «Европейская правда».

- Временного заместителя Эстонии в России вызвали сегодня (15 апреля. – Ред.) и вручили ноту о том, что один эстонский дипломат объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Россию в течение недели, – сказал Тсахкна.

По словам главы эстонского МИД, этот шаг России был ожидаемым, поскольку он является ответом на высылку российского «дипломата» 19 марта.

МИД Эстонии тогда заявил, что не потерпит действий Москвы, направленных против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым четко заявить об этом.

В феврале РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за «разрушение памятников советским воинам».

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