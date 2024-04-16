10 российских бизнесов подали в суд на белорусскую сеть «Буслiк» 16.04.2024, 4:04

Все магазины сети закрылись.

10 компаний и один индивидуальный предприниматель подали иски в различные арбитражные суды России против белорусской компании «ДПМ», которая управляла сетью магазинов «Буслiк», следует из электронной картотеки арбитражных дел РФ, пишет «Зеркало».

Исковые заявления подавались в феврале, марте и апреле 2024 года в суды Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Истцы — производители шапок, оптовые продавцы игрушек и подгузников и другие компании.

В том числе компания с Дальнего Востока хочет взыскать с «Буслiка» более 5,2 миллиона российских рублей (около 181 тысячи в переводе на белорусские).

Ранее сообщалось, что на начало апреля 2024 года все магазины сети закрылись. Это примерно два десятка торговых точек. В прошлом году у сети закрывалось 18 магазинов.

Отметим, что первый магазин «Буслiк» открылся в Минске в 2006 году недалеко от торгового центра «Рига».

Сеть была крупнейшей в сегменте детских товаров в Беларуси. Сейчас в этом секторе доминирует «Детмир» — дочерняя структура российского «Детского мира». У этой сети в нашей стране 38 магазинов, и ни одна торговая точка пока не закрывалась.