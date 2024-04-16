«К этому подойдут креативно»: полковник ВСУ о том, как можно разрушить Крымский мост 16.04.2024, 6:00

Вопрос моста – приоритетный

В западной прессе появилась статья об уничтожении Крымского моста. Для этого Украине якобы понадобится около 40 ракет Storm Shadow, истребители F-16, а также морские беспилотники Sea Baby.

Любой инженер примерно понимает, как можно вывести из строя мост. Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что после освобождения Крыма сооружение можно просто разобрать.

Не уничтожить, а вывести из строя

По словам Свитана, нет смысла делать так, чтобы конструкция обвалилась и упала на дно Керченского пролива. Все это впоследствии придется поднимать, что усложнит дело. Итак, оптимально уничтожать мост методом разбора, но для этого нужно освободить Крым.

- Чтобы перекрыть логистический узел, который идет через мост, и паромную переправу, которая расположена рядом, – надо уничтожать все это вместе, а главное пристани с обеих сторон. Для этого будет достаточно нескольких ракет, если считать для паромной переправы, – отметил Роман Свитан.

Для того, чтобы остановить движение по мосту, а не для того, чтобы его полностью разрушить, – хватит нескольких подводных беспилотников, морских дронов, которые уже у нас есть. Около тонны взрывчатки достаточно, чтобы вывести из строя это незаконное сооружение.

В таком случае нам вряд ли помогут ракеты Storm Shadow. Они могут нанести определенный урон, но не полностью вывести мост из строя. Лучше использовать эти средства для уничтожения российской ПВО, которая размещена в этом районе. Действенными были бы ракеты Taurus.

- Думаю, вопрос решат и креативно к этому подойдут. Наверное, это даже не план, а набор механизмов, которые могут вывести мост из строя. Если применить все, то больше вероятность получить результат, – заметил Свитан.

Вопрос моста – приоритетный, ведь по нему ежедневно идут военные грузы. Только за день так можно передать примерно 3 тысячи тонн боеприпасов. Все они впоследствии оказываются на линии фронта.