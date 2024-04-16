Сын мэра российского Орска сбежал от мобилизации в Дубай 4 16.04.2024, 7:42

2,808

И купил там элитную квартиру.

Сын мэра российского Орска Василия Козупицы, Николай Козупица, купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае — cделка произошла всего месяц назад, пишет «Холод» со ссылкой на расследование «Команды Навального», опубликованное на YouTube.

Соратники российского оппозиционера рассказали, что новоприобретенная недвижимость Козупицы-младшего находится в элитном жилом комплексе Binghatti Nova — на его территории есть бассейн и тренажерный зал. Купленная в прошлом месяце 91-метровая квартира стоит около 33 миллионов рублей (более 350 тысяч долларов), отмечает «Команда Навального».

Также сотрудники ФБК выяснили, что в октябре 2023 года семья Козупицы-младшего переехала в ОАЭ. Об отъезде из России в своих соцсетях подробно рассказала жена Николая Козупицы Наталья. Она показала фотографии их водительских прав, полученных в новой стране, а также документы о виде на жительство для всей семьи. Кроме прочего, Наталья Козупица рассказала, что их дети пошли в детский сад и местную школу, где обучаются по британской системе.

По информации соратников Навального, действующий мэр Орска Василий Козупица поддерживает отношения с сыном. В перерывах между работой на посту главы города Василий Козупица возглавлял орский ЧОП, который записал на Николая. Козупица-старший значился совладельцем этой компании вплоть до конца прошлого года. А его сын работал в американской нефтесервисной компании «Шлюмберже».

Сам же мэр затопленного Орска подтвердил, что его сын уехал из России в ОАЭ после мобилизации. И заявил, что гордится этим.

— Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын <…> около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в ОАЭ. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. И он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал, — сказал Козупица.