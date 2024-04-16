Появились спутниковые фото последствий удара ВСУ по заводу в Луганске 16.04.2024, 9:27

1,506

Удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия авиаудара ВСУ по «Луганскому машиностроительному заводу-100», который использовали российские оккупанты в Луганске.

Снимки обнародовали журналисты программы «Схемы». Фото были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждение не менее одного здания завода.

Посредством обнародованных видео после удара в Луганске проект «Донбасс. Реалии» установил, что попали именно в указанное предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске. На заводе враг ремонтировал технику, также там находился личный состав армии России.

Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма.

Очевидцы утверждали по меньшей мере о двух мощных взрывах. При этом российские пропагандисты сразу обвинили Украину в ракетном ударе по окрестностям города.

Позже в Сети показали момент прилета, а местные каналы заявили о возможном ударе по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. Вероятно, удар нанесли по российским объектам Луганска несколькими ракетами Storm Shadow.