Появились спутниковые фото последствий удара ВСУ по заводу в Луганске
- 16.04.2024, 9:27
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Удар был нанесен ракетами Storm Shadow.
Спутник Planet Labs зафиксировал последствия авиаудара ВСУ по «Луганскому машиностроительному заводу-100», который использовали российские оккупанты в Луганске.
Снимки обнародовали журналисты программы «Схемы». Фото были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждение не менее одного здания завода.
Посредством обнародованных видео после удара в Луганске проект «Донбасс. Реалии» установил, что попали именно в указанное предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске. На заводе враг ремонтировал технику, также там находился личный состав армии России.
Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма.
Очевидцы утверждали по меньшей мере о двух мощных взрывах. При этом российские пропагандисты сразу обвинили Украину в ракетном ударе по окрестностям города.
Позже в Сети показали момент прилета, а местные каналы заявили о возможном ударе по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. Вероятно, удар нанесли по российским объектам Луганска несколькими ракетами Storm Shadow.