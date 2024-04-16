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Зеленский: У нас осталось ноль ракет

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  • 16.04.2024, 11:19
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Зеленский: У нас осталось ноль ракет

Президент Украины рассказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты. Об этом глава государства сказал в интервью PBS News.

По его словам, от Трипольской станции зависит свет в Киевском регионе.

«Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре - уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», – сказал Зеленский.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины.

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