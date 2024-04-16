Хоккеистов «Могилева» отправили на поле убирать камни 6 16.04.2024, 12:13

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А тренер похвастался, что «с заданием они справились быстро».

Хоккейный «Могилев» провел «необычную выездную тренировку», заметила «Трибуна». Игроки и главный тренер поучаствовали в уборке камней с полей.

Описанию этого занятия в Instagram «Могилев» посвятил четыре поста и восемь сторис. Так, мы узнали, что команда «практически в полном составе» отправилась в деревню Черноручье (Шкловский район), где находится ЗАО «Полыковичское». Цель — «немного разнообразить» тренировочный процесс.

«Стоит отметить, что с камнями команда и тренерский штаб справлялись достаточно быстро. Единственный неприятный момент — это сильный ветер. Но и он не помешал спортсменам выполнить весь фронт работы. Наша команда очистила от камней три больших поля», — сказано в одном из постов.

«Почему бы не устроить субботник для команды вместо тренировки?! Это отличная возможность сплотиться. Работа на свежем воздухе. Конечно, нам не повезло немного с погодой — очень сильный ветер. Зато помогли аграриям и немного размялись. Нас здесь очень хорошо приняли, встретили, во всем помогли, а после работы еще и вкусно покормили — так что все прошло отлично», — добавил главный тренер команды Александр Матерухин.