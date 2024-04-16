Российское оружие такое же слабое, как и иранское? 16.04.2024, 12:32

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Украинский военный эксперт рассказал, почему половина ракет Ирана не взлетела.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. При этом половина ракет либо не взлетели, либо упали, не долетев до целей.

Что можно сказать об иранской ракетной программе после атаки на Израиль? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Думаю, что одной из причин могла быть общая концепция ответного удара. Иран понимал, что желательно не причинить большого ущерба, особенно человеческих жертв Израилю, чтобы избежать ответного удара. Как раз по этой причине могли быть использованы какие-то ракеты из старых запасов. На мой взгляд, это одна из причин такого высокого процента отказов. Такая версия имеет право на существование.

Во-вторых, вероятно, не настолько эти ракеты (даже нового образца) совершенны. Вероятность их отказа выше, чем в ракетах западного производства. Приблизительно та же ситуация наблюдается с пуском российских ракет. Время от времени они падают на территории РФ.

Отмечу, что одна из причин, почему запуски осуществляются с воздушного пространства акватории Каспийского моря, это как раз то, чтобы несработавшие ракеты падали в воду. В том числе — для того, чтобы посторонний наблюдатель не зафиксировал случаи отказов. Это типичная ситуация и для РФ.

— Израиль и союзники сбили 99% целей, запущенных Ираном. Мы увидели, как выглядит западные вооружения, когда есть реальная опасность. Как вы считаете, насколько была бы западная ПВО эффективна, если бы атака была российской?

— На сегодняшний день этот вопрос лежит в теоретической плоскости. Почему Запад, Иордания активно включились в отражение этой атаки? Это связано с минимальными рисками для западных стран и Иордании, которые касаются какой-то реакции со стороны Ирана. Это первое ограничение, если мы рассматриваем возможность подобного участия западных военных в отражении подобных атак на Украину.

Говоря о том, что на сегодняшний день это больше теоретическая перспектива, думаю, что все равно этот вопрос нужно поднимать. Есть, скажем так, варианты, которые должны и могут обсуждаться. В перспективе не исключаю, что могут быть задействованы системы ПВО в некоторых регионах Украины, как, например, побережье Черного моря, Дуная, западные границы Украины с Польшей. То есть нельзя полностью исключать, что в будущем в какой-то момент мы придем к тому, что Запад будет более активно участвовать в защите (не говорю войне) от воздушных нападений.

— Мы часто слышим «о силе» российского оружия. Может ли оно оказаться таким же продуктом пропаганды, как и иранское?

— Мем «аналоговнет» уже достаточно часто употребляется в отношении тех же «Кинжалов», о которых Путин неоднократно на публику говорил, что их невозможно перехватить. Но, как видим, возможно.

Тем не менее, да, мы можем где-то иронизировать, но вместе с тем это не повод игнорировать угрозу российского оружия. Особенно мы сейчас это видим на примере планирующих бомб, которые достаточно примитивные, но, к сожалению, очень смертоносные.

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