В минском аэропорту рассказали, что предложили улучшить «тайные пассажиры» 16.04.2024, 12:44

Некоторые пожелания уже выполнили.

Итоги программы «Тайный пассажир» в Национальном аэропорту Минск подведут в конце этого года, но там уже получили несколько предложений, как улучшить сервис. Об этом сообщили в эфире телеканала «Мир 24».

«Мы уже видим предложения по транспортному сообщению с аэропортом — о необходимости изменения расписания автобусов в аэропорт, из аэропорта. В отношении парковки в аэропорту», — рассказала начальник отдела управления качеством и безопасностью полетов Национального аэропорта Минск Елена Букатич.

Были также предложения добавить больше магазинов в аэропорту и точек общественного питания, чтобы время ожидания рейса было более комфортным.

К слову, некоторые пожелания «тайных пассажиров» уже выполнили. Например, скорректировали меню ресторанов, баров и кафе. Там теперь можно заказать халяльные блюда. Аэропорт получил соответствующий сертификат. Можно будет, кроме драников, заказать рыбу, молочные блюда, морепродукты, овощи и фрукты.

Также отмечается, что пассажиры могут теперь во время покупки билета сообщить свои пожелания по поводу питания на борту, например, если хотят халяльное блюдо.