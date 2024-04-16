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Конгресс берет Байдена в заложники

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  • Александр Кушнарь
  • 16.04.2024, 12:49
  • 2,118
Конгресс берет Байдена в заложники

Придется выбирать.

Спикер Палаты Представителей Майк Джонсон решил разделить пакеты помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Это коварный политический предвыборный ход. Да, это хорошо для Украины (практически гарантированное принятие, хоть и с проволочками по срокам) и в то же время это плохо для Байдена.

Дело в том, что часть потенциальных избирателей Джо всегда выступала против помощи для израильтян. Вот почему сам он всегда настаивал на объединении помощи: в этом случае он мог бы сослаться на то, что помощь для Израиля ему «навязана» со стороны республиканцев и как бы уходит в «тень» помощи для Украины с Тайванем.

Подписание отдельного произраильского проекта может стоить Байдену столь необходимых ему нескольких процентов голосов. Конечно, у Байдена есть возможность и далее настаивать на подписании уже согласованного Сенатом законопроекта об объединённой помощи, однако в этом случае теперь именно его обвинят в том, что он задерживает экзистенциально необходимую поддержку Украины.

Байден как моральная личность столкнётся здесь с Байденом как кандидатом в президенты. Полгода трампистское ядро Конгресса держало в заложниках десятки миллионов украинцев. Теперь они возьмут в заложники Байдена.

Конгресс играет в жестокий и опасный цирк, который на фоне ужасающе быстрого укрепления Оси Зла выглядит как гонка по краю обрыва.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

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