Светлана Тихановская встретилась с премьером Канады Джастином Трюдо 15 16.04.2024, 13:01

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Затрагивался вопрос давления на Лукашенко.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры со Светланой Тихановской. Это их вторая двусторонняя встреча в Канаде, сообщил офис Тихановской.

Трюдо выразил поддержку демократическим силам и гражданскому обществу Беларуси, интересовался судьбой политзаключенных, а также состоянием белорусских медиа.

Светлана Тихановская рассказала о работе демократических сил.

В ходе диалога затрагивался вопрос давления на режим Лукашенко и его попыток снять ограничения на торговлю калийными удобрениями — это существенный источник дохода режима.

Тихановская акцентировала внимание премьера на производстве оружия и его компонентов на территории Беларуси, потому что в дальнейшем это оружие поступает российской армии.

Тихановская попросила Трюдо вынести на повестку дня вопрос Беларуси во время председательства Канады в G7, пригласить демократические силы на саммит «Большой семерки» в Канаде, а также поддержать нашу страну в ООН и ОБСЕ.