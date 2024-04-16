Светлана Тихановская встретилась с премьером Канады Джастином Трюдо

Светлана Тихановская встретилась с премьером Канады Джастином Трюдо15
- 16.04.2024, 13:01
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Затрагивался вопрос давления на Лукашенко.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры со Светланой Тихановской. Это их вторая двусторонняя встреча в Канаде, сообщил офис Тихановской.
Трюдо выразил поддержку демократическим силам и гражданскому обществу Беларуси, интересовался судьбой политзаключенных, а также состоянием белорусских медиа.
Светлана Тихановская рассказала о работе демократических сил.
В ходе диалога затрагивался вопрос давления на режим Лукашенко и его попыток снять ограничения на торговлю калийными удобрениями — это существенный источник дохода режима.
Тихановская акцентировала внимание премьера на производстве оружия и его компонентов на территории Беларуси, потому что в дальнейшем это оружие поступает российской армии.
Тихановская попросила Трюдо вынести на повестку дня вопрос Беларуси во время председательства Канады в G7, пригласить демократические силы на саммит «Большой семерки» в Канаде, а также поддержать нашу страну в ООН и ОБСЕ.