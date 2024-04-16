Летевшая в Украину ракета упала в Волгоградской области 5 16.04.2024, 13:07

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Опубликованы фотографии.

В России упала дальнобойная крылатая ракета «Х-101», выпущенная по Украине со стратегического бомбардировщика. Об этом сообщает «Милитарный».

Ракета авиационного базирования рухнула на севере Волгоградской области. Фото обломков с характерной формой корпуса Х-101 и его боевой части были опубликованы в соцсетях и медиа.

Обломки ракеты были обнаружены в понедельник, 15 апреля, в поле в Еланском районе. После пуска с российского бомбардировщика-ракетоносца Х-101, пролетев некоторое время, упала и развалилась на несколько частей. Что явилось причиной падения, неизвестно.

На корпусе ракеты не видно следов от поражения ПВО, это может свидетельствовать о том, что ракета была неисправна или получила повреждения во время или сразу после пуска.

Следует отметить, что крылатые ракеты в Волгоградской области и в целом на приграничных с Украиной территориях РФ падают регулярно. Так, на окраинах Волгограда в январе этого года обнаружили обломки упавшей в поле российской крылатой ракеты.

Также 2 января одна из выпущенных по Украине российских ракет упала на село в Воронежской области, что привело к разрушению домов. Россияне часто используют Х-101 во время массовых террористических обстрелов украинской критической инфраструктуры и объектов энергообеспечения.