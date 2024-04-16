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Белорус с польской визой пытался дать небольшую взятку литовским пограничникам

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  • 16.04.2024, 13:52
  • 2,116
Белорус с польской визой пытался дать небольшую взятку литовским пограничникам

Что было дальше.

Литовские пограничники задержали белоруса за попытку дачи взятки.

44-летний мужчина пытался въехать в Литву на грузовом фургоне, зарегистрированном в Казахстане. В паспорте у белоруса была польская национальная виза, действительная до 24 ноября. Однако подтверждение наличия официального места работы в Польше мужчина предоставить не смог, сообщает Погранслужба Литвы.

Он признался, что по этой причине его не пропустили в Польшу. Литовские пограничники еще раз попросили его предоставить необходимые документы. Белорус вдруг «вспомнил», что у него есть трудовой договор, принес из машины какие-то бумаги и передал их пограничникам. В бумагах лежали две купюры номиналом 50 и 10 евро. 

Несмотря на то, что пограничники несколько раз предупредили мужчину об уголовной ответственности за попытку дачи взятки, деньги он забирать не стал. В итоге белоруса задержали. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет тюрьмы.

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