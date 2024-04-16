Жгут и уничтожают по норам: аналитик раскрыл тактику ВСУ в районе Авдеевки 1 16.04.2024, 13:53

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Россияне специально ищут «дыры».

Сооснователь DeepState Роман Погорелый раскрыл тактику, к которой прибегают ВСУ на самых критических точках фронта. В частности, она используется в районе Авдеевки.

Украинские войска жгут и уничтожают «норы», в которых пытаются закрепиться оккупанты. Армия России, при продвижении дальше, пытается максимально окопаться на занятых участках. Если их во время не выбивать, дальше становится сложнее, пояснил логику боев аналитик.

«Когда они (оккупанты - прим.) где-то закрепляются, их очень трудно оттуда выбить, это расходование очень большого количества ресурсов, чтобы вернуть территорию обратно. Плюс - это оккупация какого-то района и территории страны», - сказал он в интервью Radio NV.

По его словам, россияне применяет разные маневры в рамках своих наступлений. Если говорить о Бердичах (Донецкая область, рядом с Авдеевкой) - это постоянные штурмы. «Залетание техники, одной-двух единиц с десантом в какие-то тылы. Они пытаются закрепиться, сосредоточившись по каким-то норам, дырам. Но наши военные их сразу встречают, жгут и уничтожают», - уточнил Погорелый.