Дэвид Грандж рассказал об уникальности и огромном преимуществе украинцев в войне 1 16.04.2024, 14:04

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Дэвид Грандж

Фото: vlcnc.org

Американский генерал подчеркнул, что это очень уникальный опыт, и США учатся на этом.

Война в Украине напоминает Первую мировую, но все же является уникальной, и украинцы в ней обладают большим преимуществом, потому что знают, за что воюют.

Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» известный американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж, который прошел Вьетнам, Ирак, Северную Македонию и Косово. По его словам, кое-что является неизменным во всех войнах.

«В войнах некоторые вещи никогда не меняются. Политика является определяющей. Боеприпасы являются необходимыми. Солдат надо тщательно тренировать. И вы должны обладать мотивацией для войны. Это - одно из преимуществ Украины, потому что у Украины мотивация есть», - заявил он.

По словам Гранджа, Украина - на стороне добра, и у украинцев есть причина, чтобы идти в бой. В то же время, как отметил генерал, у многих россиян, которых бросают в бой, даже если они поддерживают Россию, на самом деле нет причин воевать.

«Почему они там? Сами военные этого не понимают. А украинские военные понимают. Поэтому у вас большое преимущество в моральном измерении - воевать за свою страну и за свой народ. И это важно в каждой войне. И это было нашей проблемой во Вьетнаме. Я помню Ирак, Бейрут, Балканы - везде, где мы были. И это важный фактор. Иногда, он важнее оружия. Также важно понимать, что война в Украине уникальна. Это напоминает Первую мировую, когда у вас есть эта окопная война, когда чередуются статические фазы, оборона, снова статика, наступление... Но при этом в небе применяются высокие технологии. Они повсюду, и от них невозможно спрятаться. Дроны, РЭБ и так далее», - сказал он.

Грандж подчеркнул, что это очень уникальный опыт, и США учатся на этом.

«Поэтому мы должны использовать это в нашу пользу в наших следующих конфликтах, которые точно будут. США участвовали в войнах постоянно с начала своего существования. Поэтому гибридная война, но некоторые вещи остались неизменными. Есть новые технологии, тактики, к которым нужно адаптироваться. И Украина неплохо справляется. И США будут использовать это в будущем», - добавил американский генерал-майор.