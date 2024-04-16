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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии под Минском

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  • 16.04.2024, 14:05
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии под Минском

Столкнулся автобус МАЗ и грузовик Volvo.

Серьезная авария с участием автобуса произошла утром 16 апреля в Минске, сообщает пресс-служба МВД.

На Смиловичском тракте под Минском столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие.

Столкнулся рейсовый автобус МАЗ и грузовик Volvo. Авария произошла около 8:10. В ГАИ рассказали, что автобус столкнулся со стоящим грузовиком.

«По информации Центра медицинского реагирования, все пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса доставлены в семь больниц Минска. Первичная медицинская помощь пострадавшим оказана специалистами восьми бригад скорой медпомощи. По предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте происшествия, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны, ссадины и ушибы», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

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