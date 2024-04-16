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Украинская разведка обесточила российские военные объекты в Брянске

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  • 16.04.2024, 14:38
  • 2,884
Украинская разведка обесточила российские военные объекты в Брянске

ГУР отчиталось об успешной атаке.

В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты РФ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины

В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:

— воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

— 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

—192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

«Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины», — заявили в ГУР.

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