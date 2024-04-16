Украинская разведка обесточила российские военные объекты в Брянске

Украинская разведка обесточила российские военные объекты в Брянске2
- 16.04.2024, 14:38
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ГУР отчиталось об успешной атаке.
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты РФ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины
В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:
— воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
— 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
—192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
«Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины», — заявили в ГУР.