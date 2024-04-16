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В Беларуси продавали на мясо туши из скотомогильника

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  • 16.04.2024, 18:46
  • 1,506
В Беларуси продавали на мясо туши из скотомогильника

Коррупция и приписки захлестнули сельское хозяйство при Лукашенко.

В Минской области на мясо продавали туши из животного могильника. Об этом заявил на совещании 16 апреля Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Он заявил, что каждое пятое преступление в сфере борьбы с коррупцией и экономической преступностью в прошлом году затрагивало сельское хозяйство. Также он сообщил о приписках почти двух тысяч голов скота — такие факты фиксируются во всех областях страны.

Кроме того, Лукашенко рассказал, как в Минской области на мясо продавали туши из животного могильника: «Не знаю даже, как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на «мясо» населению. Причем этим святотатством занимались и ветеринарные врачи, и бригадиры сельхозорганизаций трех районов Минской области (Любанского, Осиповичского и Стародорожского)».

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