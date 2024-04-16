Шольц призвал Си убедить Путина прекратить войну в Украине 12 16.04.2024, 19:31

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«Слово Китая имеет вес в России», - объяснил свою просьбу канцлер Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на российского президента Владимира Путина и убедить того закончить войну в Украине. «Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну», - написал Шольц во вторник, 16 апреля, в своем аккаунте в соцсети X.

По словам канцлера, Си Цзиньпин также согласился поддержать мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. «Китай и Германия намерены интенсивно и позитивно координировать усилия по содействию организации конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций», - написал он.

Встреча немецкого канцлера и председателя КНР состоялась в заключительный день трехдневной поездки Олафа Шольца в Китай. Помимо войны в Украине лидеры в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации обсудили защиту климата и экономическое сотрудничество Германии и Китая.