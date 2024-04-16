В Беларуси ожидаются изменения на рынке труда 9 16.04.2024, 19:38

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Причина — «испаряющиеся» работники.

Александр Лукашенко анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина — только около половины таких молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Об этом диктатор заявил 16 апреля на совещании по развитию села и повышении эффективности аграрной отрасли.

«Кадровый дефицит — это, пожалуй, системообразующая проблема отрасли. Недостаток руководящих кадров и специалистов рабочих профессий сегодня составляет порядка 10%, ветеринаров и зоотехников — 15%. Конечно, мы немало делаем для привлечения молодых людей в сферу АПК. Вузы, ссузы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты и доплаты, доступное жилье», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что «на местах остаются не более половины молодых специалистов».

«Преступление. Требования по отработке у ребят жесткие — 5 лет. Значит, вопрос в условиях труда. Невысоком качестве сельской среды, самореализации, заработке. Ну это все понятно. Но ты же целевик, ты же туда сознательно шел. И родители твои согласны были. Ну так работай. Ищите ту половину, которая не приступила к исполнению своих обязанностей».

По мнению политика, «решение кадровой проблемы невозможно без создания надлежащих условий на селе — медицинской помощи, транспортного, торгового, бытового обслуживания».

Лукашенко также анонсировал возможные изменения на рынке труда.

«Еще один фактор потери кадров — зачет срока службы в армии в срок обязательной отработки по распределению. Рассмотрим и этот вопрос. Кроме административных мер у каждого хозяйства должна быть своя дополнительная система закрепления кадров. Думайте, чем привлечь и удержать молодежь — от жилья до образцово-показательных условий труда, культурной сферы, здравоохранения на селе. Если не решим проблему кадров в сельском хозяйстве — и экономики не будет», — заявил политик.

Напомним, в сентябре прошлого года поднимался вопрос о возможном введении обязательной отработки и для платников. Ранее в ноябре 2022-го председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявляла: «Министерству образования, вузам поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех».

К тому же в ноябре 2023 года в Беларуси ужесточили условия отработки для врачей некоторых специализаций, а также требования по возмещению стоимости обучения.