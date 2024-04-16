Samsung вышел в лидеры по продажам смартфонов 1 16.04.2024, 20:16

Обошел Apple.

Samsung обошел Apple по продажам смартфонов в мире в I квартале 2024 г., согласно исследованию компании International Data Corporation (IDC). По итогам квартала Samsung продала 60,1 млн смартфонов и заняла 20,8% мирового рынка, тогда как Apple реализовала 50,1 млн iPhone, заняв долю в 17,3%.

Хотя Samsung стала лидером по отгрузкам смартфонов, год к году продажи сократились — на 0,7%. У Apple же продажи упали на 9,6%. На третьем месте расположился Xiaomi с 40,8 млн устройств (рост на 33,8% к I кварталу 2023 г.) на четвертом — Transsion (бренды Infinix, Tecno и iTel), который нарастил продажи больше всех — сразу на 84,9%, до 28,5 млн. Пятерку лидеров замыкает Oppo с 25,2 млн устройств (-8,5%).

Продажи смартфонов Apple оказались ниже прогнозов Bloomberg, аналитики в среднем ожидали поставки 51,7 млн смартфонов. Как пишет агентство, падение продаж почти на 10% связано с проблемами на китайском рынке. Там часть местных компаний и правительственных организаций запрещает использовать iPhone в ответ на ограничения, которые США вводят к китайским приложениям.

В IV квартале 2023 г. Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов, по данным IDC. Производитель iPhone занял тогда 24,7% мирового рынка, поставив 80,5 млн устройств. Samsung же отгрузила 53 млн смартфонов, заняв 16,3% рынка.

В целом же глобальный рынок смартфонов «выходит из турбулентности последних двух лет», прокомментировала директор по исследованиям IDC Набила Попал. В дальнейшем продажи смартфонов на базе операционной системы Android будут расти гораздо быстрее iPhone.