Алюминиевый гигант РФ может потерять треть экспорта 1 16.04.2024, 21:22

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Из-за санкций против «Русала» Дерипаски.

Российский алюминиевый гигант «Русал» опасается, что в результате санкций, введенных США и Великобританией, до 36% его продаж могут оказаться под угрозой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

Отмечается, что санкции могут повлиять по меньшей мере на 1,5 миллиона тонн годового объема продаж по сравнению с производством в 3,8 миллиона тонн в прошлом году и продажами в 4,2 миллиона тонн в прошлом году.

«Как следствие, «Русал» может быть вынужден сократить производство», - заявил источник, сравнив ситуацию с мировым финансовым кризисом, резко ударившим по спросу в 2008 году.

Как пишет издание, эта оценка расходится с мнением большинства западных аналитиков, утверждающих, что санкции против российских металлов, введенные в пятницу, будут иметь ограниченное влияние на спрос и предложение на мировом рынке.

Как известно, США и Великобритания запретили поставки нового алюминия, меди и никеля российскому производству на бирже, включая Лондонскую биржу металлов, но санкции не запрещают продавать металл от производителей трейдерам или потребителям.

Одним из самых больших клиентов «Русала» является Glencore, которая имеет давний контракт на покупку больших объемов его продукции.

В «Русале» не исключают, что Glencore воспользуется санкциями, чтобы сослаться на форс-мажорные обстоятельства, или попытается договориться о пониженной цене на металл.