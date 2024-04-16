закрыть
16 апреля 2024, вторник, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тбилиси второй день подряд продолжается митинг против закона об «иноагентах»

  • 16.04.2024, 22:04
В Тбилиси второй день подряд продолжается митинг против закона об «иноагентах»
Фото: AFP

Протестующие держат плакаты и флаги Евросоюза.

В Тбилиси второй день подряд продолжается акция против законопроекта об «иноагентах». Спецназовцы пытались вытеснить митингующих от входа в парламент.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По информации журналистов, использовался слезоточивый газ. Полиция пытается не допустить митингующих во внтуренний двор парламента.

Протестующие выкрикивают «Рабы!», обращаясь к полицейским. Также они держат плакаты и флаги Грузии и Евросоюза.

Митингующие выступают против пророссийского курса властей Грузии и попытки принять «российский» закон против европейского будущего Грузии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич