В Тбилиси второй день подряд продолжается митинг против закона об «иноагентах» 16.04.2024, 22:04

Фото: AFP

Протестующие держат плакаты и флаги Евросоюза.

В Тбилиси второй день подряд продолжается акция против законопроекта об «иноагентах». Спецназовцы пытались вытеснить митингующих от входа в парламент.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По информации журналистов, использовался слезоточивый газ. Полиция пытается не допустить митингующих во внтуренний двор парламента.

Протестующие выкрикивают «Рабы!», обращаясь к полицейским. Также они держат плакаты и флаги Грузии и Евросоюза.

Митингующие выступают против пророссийского курса властей Грузии и попытки принять «российский» закон против европейского будущего Грузии.