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В Слуцке мужчина сбросил собаку знакомой с четвертого этажа

  • 17.04.2024, 0:59
В Слуцке мужчина сбросил собаку знакомой с четвертого этажа
иллюстративное фото

Ему не нравилось, что она лаяла.

Застолье компании знакомых в Слуцке, которое состоялось 4 апреля, закончилось трагически для собаки одной из гостей, сообщает Следственный комитет.

Девушка пришла в гости со своим американским стаффордширским терьером. Собака вела себя неагрессивно, но постоянно лаяла.

В какой-то момент один из мужчин в квартире, 37-летний житель Узденского района, успев хорошо опьянеть, не выдержал и просто выбросил животное с балкона четвертого этажа.

Пес не выжил, он умер по дороге в ветклинику.

На мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животным, это ч. 1 ст. 339-1.

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