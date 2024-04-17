«Металлург» из Жлобина выиграл чемпионат Беларуси по хоккею 17.04.2024, 2:12

Фото: metallurg.hockey.by

Третий год подряд.

Жлобинский «Металлург» стал победителем чемпионата Беларуси по хоккею в Экстралиге. Сегодня, 16 апреля, в четвертом финальном матче «сталевары» превзошли «Брест» — 4:0.

В финале «Металлург» под руководством Дмитрия Кравченко был сильнее «Бреста» во всех четырех матчах серии. Домашние поединки команда из Жлобина выиграла со счетом 6:1 и 3:1. В гостевых встречах результат был так же в пользу «сталеваров»: 3:2 (овертайм) и 4:0.

На пути к третьему чемпионству подряд «Металлург» победил в плей-офф минскую «Юность» (4:1 в четвертьфинальной серии) и «Гомель» (4:1 в полуфинале). Отметим, что в регулярном чемпионате команда Кравченко заняла лишь шестое место.

«Брест» стал главной сенсацией нокаут-раунда. После седьмой позиции в «регулярке» эта команда выиграла серию до двух побед у «Лиды» (2:0), в четвертьфинале одолела «Витебск» (4:3 в серии), а в полуфинале сюрпризно взяла верх над солигорским «Шахтером» — 4:2.

Год назад «Металлург» выиграл в финале у гродненского «Немана» (4:3), а в 2022-м — у «Юности» (4:3). Всего у клуба из Жлобина четыре золота. А рекордсменом с десятью победами в чемпионате страны остается «Юность».