В Минске на аукцион выставят военный вертолет Ми-8МТ 17.04.2024, 5:02

Торги назначены на 25 апреля.

На аукцион в Минске выставят военный вертолет Ми-8МТ (модифицированный транспортный), заметил сайт «Позірк».

Торги назначены на 25 апреля. Их организует РУП «Белспецконтракт», которое занимается реализацией материальных ресурсов Минобороны.

Продавать будут вертолет 1986 года выпуска. Он находится на хранении в Мачулищах (Минский район), на балансе 50-й смешанной авиационной базы.

Начальная цена лота (на фото у него нет лопастей) — 550 тысяч рублей (около 168 тысяч долларов). Сообщается, что машина налетала 3176 часов, относится к 4-й категории годности и проходила второй капитально-восстановительный ремонт в 2008 году.

Участвовать в торгах смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, «оплатившие задаток (в размере 100 тысяч рублей), гарантийный депозит», подавшие заявление на участие в аукционе и другие необходимые документы до 15:00 22 апреля.