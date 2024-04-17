Трамп или Байден: кому американцы больше доверяют в вопросах экономики 17.04.2024, 6:08

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Опрос.

Американские избиратели считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп лучше справляется с экономикой, чем действующий президент Джо Байден. Таковы результаты опроса Reuters/Ipsos.

Согласно результатам, рейтинг одобрения действующего президента в апреле снизился по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле доля респондентов, одобряющих работу Байдена в должности президента, незначительно снизилась до 38% с 40% в марте.

Около 41% респондентов трехдневного опроса, который завершился в воскресенье, заявили, что Трамп, который, как ожидается, встретится с Байденом на президентских выборах 5 ноября, имеет лучший подход к экономике по сравнению с 34% избравших Байдена.

Остальные респонденты ответили, что не уверены, или что ни один из кандидатов не лучше.

Преимущество Трампа в экономическом вопросе, которое составляет семь процентных пунктов, значительно выходит за пределы погрешности опроса по сравнению с преимуществом в тремя пунктами в марте и шестью пунктами в феврале.

Байден, однако, имеет девятипроцентное преимущество над Трампом (38% против 29%), когда респондентов спрашивали, кто из двух кандидатов имеет лучший подход к борьбе с политическим расколом и защите демократии.

Политическая поляризация с незначительным отрывом опередила экономику как главную проблему, беспокоящую респондентов в опросе.

Состояние американской экономики является одним из важнейших факторов, влияющих на надежды Байдена на переизбрание.

Избиратели уже несколько лет страдают от быстрого роста потребительских цен, хотя в последние месяцы инфляция значительно замедлилась, а уровень безработицы уже более двух лет не превышает 4%. Возраст Байдена также вызывает обеспокоенность избирателей.

Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1016 взрослых американцев по всей стране, имеет погрешность в три процентных пункта.