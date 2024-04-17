ПАСЕ одобрила изъятие замороженных российских активов в пользу Украины 1 17.04.2024, 7:44

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Единогласно.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом передать замороженные российские активы на восстановление Украины. За проголосовали все 134 делегата, присутствовавшие на заседании.

Документ предлагает создать международный трастовый фонд, куда переведут изъятые у России средства, чтобы затем использовать их для помощи Украине. По задумке, распределение авуаров будет проходить в рамках международного компенсационного механизма, который должен быть разработан под эгидой Совета Европы.

В проекте резолюции говорилось, что Россия как страна-агрессор обязана предоставить «полную компенсацию» за ущерб, нанесенный ее противоправными действиями, которые привели к гибели людей и разрушению инфраструктуры в Украине.

ПАСЕ призывает к созданию беспристрастной и эффективной международной комиссии для рассмотрения исков, поданных Украиной, а также физическими и юридическими лицами, пострадавшими от войны.

Пока в ЕС подтвердили готовность использовать лишь прибыль от замороженных активов России для помощи Киеву. Речь идет о сумме 3–4 млрд евро в год. Прибыль генерируют приобретенные Банком России облигации на 190 млрд евро, находящиеся в депозитарии Euroclear.

Однако США и Великобритания подталкивают ЕС к конфискации всех средств, а Бельгия предлагала использовать эти активы в качестве залога для выпуска облигаций. Недавно в Вашингтоне выдвинули новую инициативу, которая заключается в том, чтобы привлечь заемные средства под будущие доходы.

«Вместо того, чтобы передавать [Украине] ежегодные доходы от резервов, концептуально возможно передать доходы за 10 или 30 лет. Их текущая стоимость оценивается в очень большую сумму», — пояснил заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх. По его словам, это можно сделать, выпустив облигации или выдав кредит, обеспеченные будущими доходами от резервов.

США предложили выдать Украине десятки миллиардов евро под залог будущих доходов от замороженных российских резервов