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Симоньян «сдала» известную певицу-путинистку

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  • 17.04.2024, 7:51
  • 6,484
Симоньян «сдала» известную певицу-путинистку

Артистка не ложится спать, пока не посмотрит все программы Соловьева.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что певица украинского происхождения Любовь Успенская выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинской армии.

В эфире «Россия 1» она сказала, что хочет передать всем «привет» от Успенской, которая рассказала ей, что никогда не ложится спать, не посмотрев «все программы» пропагандиста Владимира Соловьева.

«Она несколько раз вчера сказала: «Мы - непобедимы. Нас победить нельзя». Понимаете, эта женщина родилась в Киеве. И выросла в Киеве, потом уехала за границу... И она вернулась в Россию уже при Путине. И она живет в России. Она из личных средств платит премии тем, кто подобьет танк, например, Leopard», - заявила Симоньян.

Пропагандистка «передала» зрителям обращение Успенской: «Даже если корабль моей страны даст течь и вдруг будет тонуть, я никуда не побегу. Я буду делать все для того, чтобы его спасать».

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