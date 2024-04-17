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Bloomberg: Байден оказался по одну сторону с Путиным

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  • 17.04.2024, 8:08
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Bloomberg: Байден оказался по одну сторону с Путиным

Об ошибочных шагах Белого дома.

Президент РФ оправдывает волну атак ракетами и дронами на энергетической инфраструктуре Украины ответом на удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Однако необычно то, что США в этом вопросе оказались по одну сторону с Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Джо Байдена публично выступила против нападения Украины на нефтеперерабатывающие заводы, очевидно, опасаясь мировых цен на нефть.

«Правительству в Киеве трудно с этим смириться, поскольку оно отчаянно обращается к союзникам за дополнительными системами ПВО для защиты городов от российских бомбардировок, а украинские войска стремятся удержать линию фронта с истощаемыми запасами боеприпасов», – отмечает издание.

Около 60 миллиардов долларов США, критически важных для Украины, до сих пор заблокированы в Конгрессе. Новая попытка на этой неделе одобрить помощь рискует сорвать межреспубликанскую борьбу.

«Путин по-прежнему сосредоточен на своих военных целях и мобилизовал российскую экономику, чтобы нанести поражение украинским силам, которые все равно полны решимости защитить свою страну», – добавляют аналитики.

Уже третий год Запад не может достичь консенсуса по поводу того, насколько сильно нужно дать отпор России, имеющей ядерное оружие, чтобы помочь Украине победить. И это несмотря на то, что некоторые лидеры предупреждают: поражение является серьезной угрозой безопасности Европы.

«На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой Путин преуспевает», – подытожили в статье.

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