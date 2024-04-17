«У белорусов будто что-то светится внутри» 1 17.04.2024, 8:13

1,336

Россиянка выучила белорусский язык, живя в Грузии.

Юста — россиянка из Волгограда. После полномасштабного вторжения России в Украину девушка уехала в Грузию, где познакомилась с белорусами. Именно они вдохновили ее на изучение белорусского языка.

В разговоре с budzma.org Юста рассказывает о своем пути к белорусскому языку, а также делится впечатлениями о белорусах.

— Что тебя вдохновило начать изучать белорусский язык?

— После приезда в Грузию я познакомилась с белорусами и начала с ними активно общаться. Когда я услышала, что они между собой разговаривают по-белорусски, мне понравилось, как звучит их язык. Часто стала просить приятелей разговаривать со мной по-белорусски. Так ко мне пришла идея начать учить новый язык.

Я нашла белорусскоязычный роман «1984» от издательства «Янушкевич» и читала его вслух. Тогда мне показалось, что в книге точно будут слова, которые можно будет употреблять при разговоре с белорусами. Роман помог мне больше понимать белорусский и более свободно на нем разговаривать.

Чтобы попрактиковать язык, присоединилась к клубу белорусскоязычного нетворкинга в Батуми. Там я встретила много приятных людей, которые позже стали друзьями. Мне там очень понравилось. После участия в нетворкинге стало намного проще говорить по-белорусски. Чаще всего я разговариваю по-белорусски со своей лучшей подругой из Беларуси, с которой познакомилась на мероприятии клуба.

— С какими сложностями ты столкнулась при изучении нового языка?

— Сложным было то, что по-белорусски очень мало разного контента. И если хочешь посмотреть фильм по-белорусски, тебе нужно потратить много времени, чтобы его найти. В худшем случае его может не быть. Я иногда шучу, что если ты хочешь получить какой-нибудь контент на белорусском, то тебе нужно его сделать.

— Какой контент по-белорусски тебе нравится?

— Я люблю фильмы с белорусской озвучкой, которые есть на сайте «Кінакіпа». Еще очень нравится слушать аудиокниги. Я слушала «Цукеркі ад бацькі», «Бездань» на «Чытанке».

— Что тебе больше всего нравится в белорусском языке?

— Лично для меня белорусский язык стал оберегом в трудный период моей жизни после эмиграции. Он накрывал своим звучанием, как одеялом. В то время, когда русский язык отождествлялся с ужасом, смертью и войной, белорусский звучал плавно, распевно. Он меня переносила в места, где я никогда не бывала, но хотела побывать.

Я никогда не была в Беларуси. До моей жизни в Грузии у меня не было друзей-белорусов. Именно в Сакартвело я познакомилась с белорусской культурой, и она меня очень заинтересовала. Появились любимые белорусские слова. Например, слово «шкарпэткі» очень уютное и теплое. Также словосочетание «глыбінная плынь», от которого становится прохладно. Некоторые слова в языках чувствуешь на уровне тела. Особенно это заметно, когда говоришь по-белорусски.

— Что можешь рассказать о белорусах?

— Белорусы — классные. У вас будто что-то светится внутри, маленький огонек, который освещает ваш путь. Абсолютное большинство белорусов, которых я встречала — добрые, скромные, тактичные люди. В компании белорусов чаще всего чувствуешь себя хорошо, как дома.«У белорусов будто что-то светится внутри»

Россиянка выучила белорусский язык, живя в Грузии.

Юста — россиянка из Волгограда. После полномасштабного вторжения России в Украину девушка уехала в Грузию, где познакомилась с белорусами. Именно они вдохновили ее на изучение белорусского языка.

В разговоре с budzma.org Юста рассказывает о своем пути к белорусскому языку, а также делится впечатлениями о белорусах.

— Что тебя вдохновило начать изучать белорусский язык?

— После приезда в Грузию я познакомилась с белорусами и начала с ними активно общаться. Когда я услышала, что они между собой разговаривают по-белорусски, мне понравилось, как звучит их язык. Часто стала просить приятелей разговаривать со мной по-белорусски. Так ко мне пришла идея начать учить новый язык.

Я нашла белорусскоязычный роман «1984» от издательства «Янушкевич» и читала его вслух. Тогда мне показалось, что в книге точно будут слова, которые можно будет употреблять при разговоре с белорусами. Роман помог мне больше понимать белорусский и более свободно на нем разговаривать.

Чтобы попрактиковать язык, присоединилась к клубу белорусскоязычного нетворкинга в Батуми. Там я встретила много приятных людей, которые позже стали друзьями. Мне там очень понравилось. После участия в нетворкинге стало намного проще говорить по-белорусски. Чаще всего я разговариваю по-белорусски со своей лучшей подругой из Беларуси, с которой познакомилась на мероприятии клуба.

— С какими сложностями ты столкнулась при изучении нового языка?

— Сложным было то, что по-белорусски очень мало разного контента. И если хочешь посмотреть фильм по-белорусски, тебе нужно потратить много времени, чтобы его найти. В худшем случае его может не быть. Я иногда шучу, что если ты хочешь получить какой-нибудь контент на белорусском, то тебе нужно его сделать.

— Какой контент по-белорусски тебе нравится?

— Я люблю фильмы с белорусской озвучкой, которые есть на сайте «Кінакіпа». Еще очень нравится слушать аудиокниги. Я слушала «Цукеркі ад бацькі», «Бездань» на «Чытанке».

— Что тебе больше всего нравится в белорусском языке?

— Лично для меня белорусский язык стал оберегом в трудный период моей жизни после эмиграции. Он накрывал своим звучанием, как одеялом. В то время, когда русский язык отождествлялся с ужасом, смертью и войной, белорусский звучал плавно, распевно. Он меня переносила в места, где я никогда не бывала, но хотела побывать.

Я никогда не была в Беларуси. До моей жизни в Грузии у меня не было друзей-белорусов. Именно в Сакартвело я познакомилась с белорусской культурой, и она меня очень заинтересовала. Появились любимые белорусские слова. Например, слово «шкарпэткі» очень уютное и теплое. Также словосочетание «глыбінная плынь», от которого становится прохладно. Некоторые слова в языках чувствуешь на уровне тела. Особенно это заметно, когда говоришь по-белорусски.

— Что можешь рассказать о белорусах?

— Белорусы — классные. У вас будто что-то светится внутри, маленький огонек, который освещает ваш путь. Абсолютное большинство белорусов, которых я встречала — добрые, скромные, тактичные люди. В компании белорусов чаще всего чувствуешь себя хорошо, как дома.